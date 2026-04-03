Un ragazzino di 12 anni è morto intorno alle 19 dopo essere precipitato nella tromba delle scale di una palazzina in via Piave, a Bologna. Secondo le prime informazioni, da una prima ricostruzione il ragazzino, di origine albanese, si trovava, su un lucernaio, forse di plexiglass, che avrebbe ceduto sotto ai suoi piedi. Da lì la caduta mortale sulla tromba delle scale.

Con lui c'erano alcuni amici che hanno tentato, invano, di aiutarlo. Il 12enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i i soccorritori del 118 e la polizia scientifica, al lavoro per gli accertamenti sia nel cortile del condominio sia dove si trova il vano scale in cui il 12enne è precipitato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata