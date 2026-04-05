Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino.

Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto. L'impatto avrebbe fatto perdere il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. Inutili i soccorsi per il piccolo.

Sul posto sono intervenute le squadre del 118 con l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata, Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, il piccolo è deceduto per i gravi traumi riportati. Praticamente illeso e in stato di shock il padre, portato all'ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere supporto psicologico.

Fortemente rallentata la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Dei rilievi si è occupata la Polizia Stradale.

(Unioneonline)

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