Un bambino di nove anni è rimasto solo su un treno in partenza, dalla stazione di Monza sotto gli occhi della madre e dei fratellini rimasti sulla banchina. Tutto è accaduto in pochi istanti sul binario del treno regionale diretto a Como.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, la famiglia stava salendo a bordo quando le porte si sono chiuse all'improvviso, il bambino è riuscito a entrare, mentre il resto del gruppo è rimasto fuori. A quel punto la madre si è precipitata dagli agenti della Polizia Locale nel piazzale della Stazione per dare l'allarme. Dopo aver avvisati i responsabili di Trenord per monitorare il treno, una chiamata d'urgenza è partita verso il comando di Polizia Locale di Seregno (Monza), la prima fermata utile sulla linea.

L'attesa per il piccolo è durata il tempo dei pochi chilometri che separano le due città. Quando il treno è entrato nella stazione di Seregno, i vigili erano già schierati sul marciapiede pronti a intervenire. Il bimbo è stato rintracciato tra i sedili del vagone, spaventato ma in buone condizioni, e subito preso in consegna dagli operatori. Pochi minuti dopo, il momento il ritorno a Monza e l'abbraccio con la madre e i fratelli.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata