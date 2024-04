Un bambino di 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Eboli (Salerno) questa mattina ed è morto per le ferite riportate.

L’aggressione è avvenuta nel piazzale antistante una villetta a due piani, la madre ha provato a intervenire per difendere il piccolo ma è stata a sua volta aggredita. Ferita, non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione il bimbo era tra le braccia dello zio quando, uscendo di casa, i due cani lo hanno azzannato strappandolo letteralmente dalle braccia dell’uomo, rimasto illeso.

I molossi a quanto si apprende sono di proprietà di amici di famiglia, che non vivono più lì con la coppia (madre italiana, padre di nazionalità straniera) ma hanno lasciato i cani.

Il 118, giunto sul posto con una ambulanza, ha potuto solo constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri.

