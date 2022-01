C’è una terribile svolta nelle indagini sulla bambina di tre anni morta a Torino dopo essere precipitata dal balcone di una palazzina.

Il compagno della mamma è stato fermato dalla Polizia: al momento non sono noti i termini dell’accusa né le ipotesi di reato.

Si sa solo che il giovane, Azar Mohssine, 23 anni, è stato portato dagli agenti in manette in Procura a Torino per essere interrogato dal pm Valentina Sellaroli: indosso aveva una felpa a quadri rossoneri.

Proprio ieri mattina il 23enne è stato condannato a otto mesi in rito abbreviato per il possesso di una cinquantina di grammi di hashish.

Solo lui era in casa con la piccola in via Milano quando la bambina è volata giù dal quarto piano. Ricoverata all’ospedale infantile Regina Margherita, la bimba è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico ma non ce l’ha fatta.

