nel trevigiano
25 aprile 2026 alle 20:31aggiornato il 25 aprile 2026 alle 20:33
Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba, è gravissimaLa piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova, è in pericolo di vita
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Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano.
La piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita.
Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.
(Unioneonline)
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