Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano.

La piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente. 

(Unioneonline)

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