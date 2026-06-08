Una bambina di 4 anni, nel primo pomeriggio di ieri in via delle Moline, in centro a Bologna, è stata travolta da una bici elettrica davanti a un locale. In sella, in base a quanto si apprende, c'era un rider, con lo zaino di una piattaforma digitale di consegne, che, dopo i primi istanti in cui ha fermato il mezzo, si è poi allontanato prima che potessero essere eseguiti i rilievi.

La bambina, che era insieme ai genitori che hanno tentato di fermare il fattorino, è stata soccorsa dal 118 e accompagnata, per accertamenti, al Policlinico Sant'Orsola.

È poi scattata la denuncia alla polizia locale che ha avviato accertamenti per individuare il responsabile: sembra che, al momento dell'incidente, il rider non indossasse il casco. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

(Unioneonline)

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