«Ho pensato davvero a lungo se fosse il caso di fare questo video. Ma questa volta si è superato il limite. Anzi, oltre alla rabbia provo davvero una sensazione di disgusto».

Inizia così il video postato su TikTok dalla blogger e conduttrice televisiva Benedetta Rossi, che – dal 2011 – spiega ai suoi follower come cucinare piatti semplici, genuini e alla portata di tutti. “Fatto in casa per voi”, recita il suo slogan più famoso.

Ma il suo lavoro ha incontrato anche i gusti di chi, sotto i suoi video, le ha lasciato commenti che non ha proprio mandato giù. «Sono online da anni e non mi sono mai definita una chef. Ma non posso accettare che prendano in giro chi segue le mie ricette low cost. C’è chi mi dice che il tonno in scatola non si usa, che il lievito nel pan di Spagna non va bene, che la spesa al discount non sia dignitosa. A me in tutta onestà questa mi sembra la fiera dello snob», tuona la Rossi.

«Da piccola mi hanno insegnato che non si prende in giro chi ha meno possibilità economiche. Sono felice che molti di voi possano permettersi altro. Ma non tollero che si scrivano certe cose, perché in questo modo viene offesa anche la mia community», conclude la blogger.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata