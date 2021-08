Era appena tornato da una breve vacanza in Sardegna con sua moglie e i suoi figli Matteo Bassetti, il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova che è stato aggredito e minacciato davanti al portone di casa.

“È la settantesima denuncia che presenta il mio avvocato”, ha spiegato.

“Sono uscito per comperare certi piccoli sigari che ogni tanto fumo – è la ricostruzione – . Sto per rientrare e vedo su di me uno sguardo di una persona che mi riconosce. Ha cominciato a ricoprirmi di insulti e mi urlava: ‘I vaccini fatteli tu’, ‘Ti ammazzo’”. Quindi ha chiamato la polizia: “Quando ha sentito le sirene è corso via, ma è stato subito raggiunto dagli agenti. Ho saputo che si tratta di un uomo di 46 anni che è stato portato in Questura”.

Le minacce sono cominciate a dicembre, quando si sono resi disponibili i vaccini e il virologo è sotto sorveglianza, ma non 24 ore su 24. E ora chiede maggiori tutele ma soprattutto che chi minaccia venga poi punito.

