Barbara D'Urso porta in tribunale Mediaset. La conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto.

All'iniziativa, anticipata dall'edizione online della Stampa, replica Cologno Monzese, respingendo «ogni addebito»: «L'azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull'esito positivo della controversia», spiega il prof. Andrea Di Porto, avvocato dell'azienda.

D'Urso attende ancora le scuse per le ingiurie di un post social del marzo 2023 del profilo ufficiale "Qui Mediaset”, di proprietà dell'azienda, che ha sempre sostenuto di avere subito un hackeraggio. Secondo i legali della conduttrice, non sarebbe l'unica violazione del Codice Etico Mediaset: gli avvocati contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d'autore per i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, "Live non è la D'Urso”. Un altro dei fronti aperti, ha anticipato ancora La Stampa, riguarderebbe il fatto che D'Urso avrebbe avuto l'obbligo di far approvare preventivamente l'elenco di tutti gli ospiti di tutte le sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Ricostruzione respinta da fonti accreditate vicine a Cologno Monzese: «In fase di rinnovo del contratto, nel 2023 - sottolineano - è stata proposta a D'Urso la prosecuzione di Pomeriggio 5. Il rinnovo non si è concretizzato a fronte della pretesa da parte di D'Urso della conduzione di due prime serate, non ritenute compatibili con le esigenze di palinsesto».

Inoltre, si fa notare ancora, «l'allontanamento della conduttrice non ha niente a che fare con il cambio della linea editoriale» di Mediaset. Quanto ai compensi, «Barbara D'Urso solo grazie ai contratti ha raggiunto una cifra vicina ai 35 milioni di euro per i suoi anni di collaborazione con Mediaset, ai quali sono da aggiungere gli introiti ricevuti dagli investitori pubblicitari, che non sono quantificabili». Peraltro, si ricorda, «nel 2003 Pier Silvio Berlusconi e l'azienda affidarono a Barbara D'Urso la conduzione del Grande Fratello, programma di punta della rete, offrendole la possibilità di tornare in onda in un momento in cui era ferma da anni».

All'indomani dell'uscita da Mediaset la conduttrice aveva confidato il suo «dolore». Sostituita a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino, aveva lasciato l'azienda nel dicembre del 2023. «Tra pochi giorni prenderà il via - aveva scritto D'Urso sui suoi profili social - la 16/a edizione di Pomeriggio 5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome». Nel lungo post si leggeva ancora: «È stata un'avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all'ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia».

«Con dedizione - insisteva D'Urso nel suo post - e abnegazione sono stata al completo servizio dell'azienda, senza mai saltare un solo appuntamento». La conduttrice ha successivamente trascorso un periodo in Inghilterra per poi tornare in Italia e cominciare il suo percorso di avvicinamento alla Rai. Dopo aver partecipato ad una puntata di Domenica In, ospite di Mara Venier, è entrata nel cast di Ballando con le Stelle lo scorso anno in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, classificandosi al terzo posto.

Al suo arrivo a Ballando, dichiarò: «Sono in un tempio della Rai dove fra l'altro ho iniziato la carriera, al fianco di Pippo Baudo. Adesso vorrei evitare di parlare del passato: le vere motivazioni della rottura con Mediaset magari usciranno fuori, un giorno». D'Urso, classe 1957, è stata uno dei volti più rappresentativi di Mediaset, dove ha condotto, tra gli altri programmi, tre edizioni del Grande Fratello (dalla terza alla sesta, e una puntata della quarta ha superato negli ascolti una serata del Festival di Sanremo 2004, evento mai accaduto prima nella storia della tv), Mattino Cinque e La Pupa e il Secchione. È stata anche attrice in film e serie tv, tra queste la più nota è La Dottoressa Giò.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata