Tragedia sulla strada statale della val Pusteria, in zona Sciaves.

Nella serata di ieri per cause ancora in fase di accertamento un autoarticolato e un furgone si sono scontrati frontalmente. A seguito del violento impatto, i veicoli hanno riportato gravissimi danni e il passeggero del furgone è morto dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere.

La vittima è un 44enne di Quartu Sant’Elena, Sebastiano Borrelli.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla protezione antincendio, effettuando poi - in collaborazione con il soccorso sanitario - le complesse operazioni di soccorso tecnico.

Concluse le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno supportato il recupero dei mezzi pesantemente danneggiati e i successivi lavori di bonifica della carreggiata.

Durante l'intervento, la Strada Statale della Pusteria è rimasta completamente chiusa al traffico per diverse ore. Oltre ai corpi dei Vigili del fuoco volontari di Sciaves e Rio di Pusteria, sul posto sono intervenuti il soccorso sanitario con i medici d'emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi di legge.

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