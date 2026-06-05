Alto Adige, drammatico incidente sulla statale della val Pusteria: morto 44enne di QuartuSebastiano Borrelli viaggiava a bordo di un furgone che si è schiantato contro un mezzo pesante. Inutili i soccorsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragedia sulla strada statale della val Pusteria, in zona Sciaves.
Nella serata di ieri per cause ancora in fase di accertamento un autoarticolato e un furgone si sono scontrati frontalmente. A seguito del violento impatto, i veicoli hanno riportato gravissimi danni e il passeggero del furgone è morto dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere.
La vittima è un 44enne di Quartu Sant’Elena, Sebastiano Borrelli.
I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla protezione antincendio, effettuando poi - in collaborazione con il soccorso sanitario - le complesse operazioni di soccorso tecnico.
Concluse le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno supportato il recupero dei mezzi pesantemente danneggiati e i successivi lavori di bonifica della carreggiata.
Durante l'intervento, la Strada Statale della Pusteria è rimasta completamente chiusa al traffico per diverse ore. Oltre ai corpi dei Vigili del fuoco volontari di Sciaves e Rio di Pusteria, sul posto sono intervenuti il soccorso sanitario con i medici d'emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi di legge.