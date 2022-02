Aggredita in strada da un pitbull e azzannata al viso.

Una bimba di 5 anni è stata trasportata al Policlinico di Bari con gravi ferite.

L’episodio è avvenuto stamani nel capoluogo pugliese, rione San Paolo, mentre la piccola era in strada assieme alla mamma.

Dopo l’aggressione è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, poi trasferita d’urgenza al Policlinico, dove si trova in prognosi riservata.

La piccola non è in pericolo di vita ma i sanitari definiscono “gravi” le sue condizioni.

In questo momento è sottoposta ad alcuni accertamenti e con ogni probabilità sarà necessario un intervento di ricostruzione che verrà eseguito dall'equipe di Chirurgia plastica del professore Giuseppe Giudice.

"La bimba è molto traumatizzata, ha subito purtroppo l'amputazione parziale di un orecchio e oggi pomeriggio verrà sottoposta ad un primo intervento chirurgico di ricostruzione ma ne serviranno altri successivamente", afferma Giuseppe Giudice.

"Adesso - spiega il professore - la piccola viene sottoposta ad una Tac per verificare che non abbia riportato altre ferite interne, essendo stata scaraventata a terra dal cane. Non è in pericolo di vita ma le ferite sono gravi".

"Purtroppo - aggiunge il primario - non è il primo caso del genere che vediamo, i pitbull a mio avviso non dovrebbero essere allevati e commercializzati, sono molto pericolosi. Io amo gli animali e i cani in particolare, ma vediamo troppi casi come quello di questa bimba che si porterà questo trauma per sempre"

(Unioneonline/L)

