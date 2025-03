Un uomo di origine sarda è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto a Borno, in provincia di Brescia. Si tratta di Manuel Magnolia, 34 anni, residente a Seui.

Il 34enne, domiciliato nel Comune di Darfo, stava percorrendo alla guida di una Fiat Panda una strada che mette in comunicazione la Valcamonica con la Val di Scalve, quando, per circostanze in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada, finendo in una scarpata.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto riferita dalla stampa locale, la caduta dell’auto è stata fermata da alcuni alberi alberi, mentre il 34enne è stato sbalzato fuori, precipitando per centinaia di metri. Un’impressionante caduta che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

A dare l’allarme, dopo giorni, è stato il proprietario del fondo dove si è verificato l’incidente, che ha notato la Panda incastrata fra i tronchi e poi, più in basso, il corpo senza vita del conducente.

Sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine con i tecnici del Soccorso alpino della stazione della Bassa Valcamonica di stanza a Esine, che hanno recuperato il corpo e dato il via agli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

