Tragedia nella notte lungo le strade siciliane. Tre giovanissimi hanno perso la vita in un incidente sulla provinciale 11 all’uscita di Niscemi, nel Nisseno. Un quarto è ricoverato in prognosi riservata.

Le vittime sono Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18, e Alessandro Cirrone, 16. E’ finito all’ospedale Sant’Elia invece un 17enne, trasportato dal 118 per essere sottoposto a un intervento neurochirurgico.

L'incidente si è verificato intorno alle 3. I quattro, che stavano rientrando a casa dopo la notte trascorsa fuori, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti fuori strada.

Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di polizia che stanno

cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, probabilmente causato dall'alta velocità.

Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e la restituzione delle salme ai parenti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata