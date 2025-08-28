È finita nel Po ed è stata subito risucchiata dalle acque impetuose per le forti piogge: è successo stamattina nel Mantovano, dove un’auto è uscita di strada sull’argine del fiume, a San Benedetto Po. Niente da fare per i due che viaggiavano a bordo del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l'elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno recuperato i corpi.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di anziani.

(Unioneonline)

