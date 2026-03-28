Aurora uccisa a 13 anni: «Le sue richieste a ChatGpt provano lo stalking»La sentenza sull'uccisione della ragazzina da parte dell’allora fidanzatino quindicenne
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Le richieste che Aurora Tila faceva a ChatGpt contribuiscono a provare lo stalking a cui era sottoposta. Lo dice la sentenza a carico del ragazzo, all'epoca quindicenne, condannato a 17 anni per aver ucciso la 13enne, gettandola nel vuoto da un balcone a Piacenza, il 25 ottobre 2024.
La ragazzina chiedeva consigli all'intelligenza artificiale sulla relazione, se doveva lasciarlo e come fare a distinguere un amore vero da uno tossico.
Per il tribunale per i minorenni di Bologna la vittima è attendibile quando «con estrema franchezza» scriveva a ChatGpt «per comprendere come comportarsi in quella delicata e soffocante situazione».
(Unioneonline)