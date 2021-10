“È stata depositata l'opposizione alla richiesta di archiviazione”. La notizia è ufficiale, lo ha annunciato Piera Maggio sui social attraverso un messaggio. L’avvocato Giacomo Frazzitta per Piera Maggio, e Piero Marino per Piero Pulizzi hanno depositato la richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata alla Procura di Marsala al Gip per la nuova indagine di alcuni mesi fa sul sequestro della piccola Denise, scomparsa misteriosamente da Mazara del Vallo.

La Procura di Marsala aveva chiesto l’archiviazione per Giuseppe Della Chiave e Anna Corona, iscritti nel registro degli indagati nel maggio scorso per il sequestro della piccola Denise. Nel corso di questi 30 giorni dalla notizia, l’avvocato Frazzitta, insieme al suo team, ha studiato la mole di documenti, oltre 4000 pagine. E non si parla soltanto dell’inchiesta ma si punta il dito contro le tv e i talk show che hanno seguito questo caso.

“L’influenza dei media è a tale punto che essi non si limitano a raccontare gli eventi piuttosto, spesso in una gara a chi arriva prima tra diverse testate giornalistiche, a provocarli – scrivono i pubblici ministeri - E tali eventi hanno pure una sgradevole referenza sulle indagini in corso”. Tante le suggestioni che hanno spinto diverse persone a raccontare fatti e circostanze non veritiere, anzi del tutto inventate.



Erano le 8.30 del mattino di un 1° settembre 2004 che sembrava un giorno come tutti gli altri. Piera Maggio affida i suoi due figli alla propria madre per recarsi al corso d’informatica. Tutto cambia alle 12.30, quando riceve una chiamata in cui le comunicano che Denise, la sua bambina, è scomparsa e tutti la stanno cercando. Piera si precipita subito a casa, in via Domenico La Bruna, alla periferia del paese, vicino al cimitero. Il mercoledì mattina, a circa 500 metri in linea d’aria, si svolge il mercato rionale.

La donna sottolinea agli inquirenti che la piccola non si sarebbe mai allontanata da sola. L’ultima traccia della bimba risale alle 11.35 di quella mattina, quando giocava nel garage-cucina con la nonna mentre questa preparava da mangiare. Denise si era accorta improvvisamente della presenza del cuginetto e gli è corsa dietro ma il cuginetto non l’ha vista. La domanda rimane ancora una, a distanza di tanti anni: dov’è Denise? Chi l’ha rapita? Perché? Dov’è adesso?

Angelo Barraco

