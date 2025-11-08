Appuntamento-trappola per un 17enne: pestato e rapinato in un parcoLa vittima è un 17enne. Sei giovani arrestati dalla Polizia di Stato
Un appuntamento organizzato in chat si rivela essere una trappola per un ragazzo di 17 anni, picchiato e derubato in un parco a Milano.
In seguito ai fatti cinque cittadini peruviani e un cittadino venezuelano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, con l’accusa di rapina aggravata.
Secondo quanto ricostruito, il 17enne è stato adescato sui social da una ragazza, che lo ha convinto a presentarsi a un incontro, nel Parco dei Fontanili del capoluogo lombardo. Quando il ragazzo si è presentato ha però trovato sul posto un gruppo di giovani sudamericani, che lo hanno circondato, immobilizzato e preso a calci e pugni, fino a fargli perdere i sensi. Poi gli hanno sottratto lo smartphone, il portafoglio e una collana d’argento.
Dopo la denuncia sono state avviate le indagini della Polizia, che alla fine è riuscita a risalire ai responsabili, finiti agli arresti.
(Unioneonline)