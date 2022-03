I Carabinieri del Nas di Roma hanno disposto 3 arresti domiciliari, 2 ordinanze per misure interdittive e 7 decreti di perquisizione nell’ambito di un’inchiesta volta ad appurare episodi di maltrattamento in una Comunità alloggio per anziani sul litorale laziale.

Le indagini, supportate da intercettazioni audio-video e telefoniche, hanno permesso di accertare, nei confronti degli anziani ospiti della struttura, condotte vessatorie fisiche e verbali da parte degli operatori, con strattoni, colpi, insulti, minacce e, in alcuni episodi, anche lancio di oggetti.

Accertate anche omissioni nelle cure oltre che somministrazione massiccia di sedativi.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata