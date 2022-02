Anche in Italia, con la curva dell’ondata Omicron che ha iniziato la sua discesa, arriva un allentamento delle misure previste per contrastare la diffusione del Covid.

Ecco nel dettaglio il calendario con tutte le prossime importanti scadenze, da lunedì 7 febbraio sino al 15 giugno.

7 FEBBRAIO – Entrano in vigore le nuove norme su scuola, Green pass e vaccinati previste dal decreto approvato mercoledì 2 febbraio dal Consiglio dei ministri.

In particolare, nella scuola dimezzata la durata della Dad, si passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ordine e grado. Nella fascia d’età 0-6 anni scatta per tutti quando in classe di sono 5 o più casi di positività.

Alle elementari, medie e superiori scatta solo per i non vaccinati: alle elementari sempre dopo 5 contagi in classe, alle medie e alle superiori dopo 2 contagi.

La durata del Green pass per chi ha fatto la dose booster o è guarito e ha due dosi di vaccino diventa illimitata. Per chi ha fatto due dosi o è guarito e ne ha fatta una vale sei mesi.

Restano i colori ma cambia la zona rossa, in cui non sono previsti più divieti per chi è vaccinato.

10 FEBBRAIO – Nuove riaperture. Scade l’obbligo di usare la mascherina all’aperto, riaprono le discoteche e si possono nuovamente organizzare concerti e feste all'aperto.

15 FEBBRAIO – Il 15 scatta invece una stretta per i no vax. Tutti i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green pass al lavoro, chi non lo farà conserva il posto di lavoro ma accumula assenze ingiustificate e perde lo stipendio. L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.

31 MARZO – Scade lo stato d’emergenza, in vigore da oltre due anni. Probabilmente non verrà rinnovato, come ha annunciato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Allo stato d'emergenza sono legate ad esempio le norme sullo smart working e quelle in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale.

15 GIUGNO – Termina l’obbligo vaccinale per gli over 50, secondo quanto deciso nel decreto legge di inizio gennaio.

Al momento non si sa se e quando verrà revocato l’obbligo di Green pass o Super Green pass per accedere a diverse attività: dai bar ai ristoranti, dai negozi al lavoro agli uffici, per finire con banche e poste. Ma è presumibile che con l’arrivo della primavera possa succedere anche questo Ieri Mario Draghi ha detto che presto il governo renderà noto un calendario con le varie tappe delle prossime riaperture.

