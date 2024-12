Riprendono le ricerche dei due alpinisti romagnoli dispersi ormai da domenica 22 dicembre sul Gran Sasso. Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono arrivate di nuovo a Fonte Cerreto, base della partenza della funivia per Campo Imperatore, per coordinare le attività.

Ma la situazione si presenta comunque molto difficile, nonostante il miglioramento della situazione meteo. Per oggi, infatti, sono ancora esclusi tentativi via terra visto l’elevato rischio valanghe (3 su una scala di 5) che non permette alle squadre di operare in sicurezza con sci o ramponi ai piedi.

Si prevede invece, nel primo pomeriggio se venisse confermato il miglioramento delle condizioni meteo, un sorvolo dell’area in elicottero.

Luca Perazzini e Cristian Gualdi, 42 e 48 anni, sono scivolati in un canalone domenica. L’ultima richiesta di soccorso e l’ultimo contatto con i due risale alle 19 di domenica scorsa. E gli stessi soccorritori, per via delle condizioni meteo proibitive, sono rimasti intrappolati per due notti a Campo Imperatore a causa di una bufera di vento e neve. Solo ieri sono riusciti a scendere a valle sospendendo le ricerche.

