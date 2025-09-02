Tragedia a Villorba, nel Trevigiano, dove un ciclista di 71 anni è morto dopo essere stato travolto dall’auto di un 18enne senza patente.

L’incidente nel pomeriggio di ieri.

Il corpo dell'uomo, dopo il violento impatto, è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di un'abitazione privata a lato della strada, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

Il giovane, che ha perso il controllo dell’auto forse a causa di un dosso posto sulla strada e della scarsa dimestichezza alla guida, aveva preso l’auto, una Fiat 500, all’insaputa della madre.

L’utilitaria ha invaso la corsia contraria piombando a tutta velocità sul malcapitato ciclista, che non ha avuto il tempo né lo spazio per evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno interrotto il traffico per consentire i rilievi e mettere in sicurezza la zona.

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale. Il giovane dovrà rispondere anche di guida senza patente e di numerose violazioni al codice della strada. Il pubblico ministero non ha disposto l’arresto – in questo caso facoltativo – poiché il ragazzo è incensurato e non ha tentato la fuga.

