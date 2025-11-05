Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano. In primo grado era stata condannata all'ergastolo.

Notizia in aggiornamento

