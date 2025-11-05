milano
05 novembre 2025 alle 17:57
Alessia Pifferi, pena ridotta in appello: condannata a 24 anniHa fatto morire di stenti la figlia Diana, in primo grado i giudici le avevano inflitto l'ergastolo
Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano. In primo grado era stata condannata all'ergastolo.
