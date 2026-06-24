La cucina sarda per suggellare il nuovo patto politico tra Roberto Vannacci e Gianni Alemanno, l’ex sindaco di Roma uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato la condanna per traffico d'influenze illecite e abuso d'ufficio, nell'ambito dell'inchiesta “Mondo di Mezzo”.

Il generale si è recato a Roma per incontrare Alemanno e accoglierlo nel suo nuovo partito, Futuro Nazionale. L’intesa – riferisce Ansa – è stata appunto suggellata davanti ai piatti della tradizione isolana in un ristorante sulla Flaminia, alle porte della Capitale.

«Vannacci è l'uomo nuovo della destra italiana – ha detto Alemanno tessendo le lodi di Vannacci – perché ha il coraggio di cambiare», a differenza della premier Giorgia Meloni, che «ha fatto il grande errore di convertire il bisogno di sovranismo della destra in conservatorismo».

«Sono contenro per Alemanno», ha detto invece il generale. Aggiungendo: «C'è una persona che ritorna alla vita normale dopo aver pagato il suo debito con la giustizia e quindi ritornerà a lavorare insieme a noi per Futuro Nazionale, per un'Italia migliore, un'Italia che sia degli italiani».

(Unioneonline)

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