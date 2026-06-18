Le tracce della prima prova sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

Alle 8 e 30, subito dopo l’apertura del plico telematico contenente le prove, sono iniziate a filtrare le prime certezze e indiscrezioni. Lo scrittore Cesare Pavese e la poesia "Passerò per Piazza di Spagna" è una delle tracce proposte ai maturandi ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Si tratta di una poesia sull'amore non ricambiato per l'attrice statunitense Constance Dowling.

Tra le proposte ai maturandi, secondo quanto apprende l'Ansa, per la prima prova scritta c'è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perchè l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare fontiere”.

Sempre secondo quanto si apprende, il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.

Vitaliano Brancati e un brano tratto dal suo testo in prosa “I piaceri" è al centro di una delle tracce proposte ai maturandi. Gli studenti devono comprendere e analizzare il testo, riassumendone il contenuto, commentandolo e rispondendo ad alcune domande. L'opera 'I piaceri' di Vitaliano Brancati (1907-1954) è il diario nel quale lo scrittore ha espresso meditazioni, fantasie, nostalgie e ricordi di esperienze anche dolorose.

Uno dei due temi di attualità della prima prova della Maturità 2026 ruota attorno al concetto di "Incanto". La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, "Funziona a meraviglia", apparso sulla rivista "Internazionale" nel gennaio 2026. Agli studenti è chiesto di fare una serie di considerazioni sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura.

Secondo quanto si apprende, una delle tracce di testo argomentativo (B2) parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire", sulla creatività scientifica. Allo studente viene chiesto di sintetizzare il testo e di esprimere il proprio punto di vista sulla tematica trattata motivando e argomentando con proprie considerazioni.

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