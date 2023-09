Corte d’appello

L’ex pastore è da 32 anni in carcere per il triplice delitto commesso sui monti di Sinnai l’8 gennaio 1991, fatti per cui si è sempre dichiarato estraneo e innocente: oggi i giudici potrebbero decidere sull’ammissione di testimoni nel procedimento di revisione del processo e sulla sospensione della pena