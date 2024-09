Terribile agguato ieri sera a Scampia, in via Ghisleri: 12 colpi di pistola esplosi tra i clienti di un barbiere per uccidere un uomo.

La vittima è Camillo Esposito, 29 anni, precedenti per rapina e porto abusivo d’armi. L’uomo è stato raggiunto da una dozzina di colpi esplosi da un sicario che ha agito con il volto coperto. Nel locale, oltre ad Esposito, c’erano il titolare e un altro cliente che sono già stati ascoltati nella notte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli che stanno indagando su quello che è un omicidio di chiaro stampo camorristico. Un complice che lo attendeva in auto ha agevolato la fuga del killer, la Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere.

Finora non era emersa l’appartenenza di Esposito alla criminalità organizzata, ma è un’ipotesi da non escludere, soprattutto alla luce di questo delitto.

