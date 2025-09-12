La polizia ha identificato e denunciato 21 tifosi dell’Hellas Verona per l’aggressione avvenuta lo scorso 23 maggio nei confronti di alcuni sostenitori del Napoli.

L’episodio si è verificato nei pressi di un ristorante nella zona ZAI di Verona, dove un gruppo di tifosi napoletani si era ritrovato per festeggiare la vittoria dello scudetto conquistato dalla squadra partenopea.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, gli aggressori – tutti riconducibili alla tifoseria organizzata veronese – avrebbero fatto irruzione nei pressi del locale colpendo e minacciando i presenti, provocando attimi di tensione e paura tra i clienti del ristorante.

Le indagini, condotte dalla Digos di Verona, hanno permesso di risalire ai responsabili dell’azione violenta, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e ad altri accertamenti investigativi. I 21 soggetti coinvolti sono stati denunciati a vario titolo per i reati connessi all’aggressione.

