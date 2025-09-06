È stato arrestato, perché positivo all'alcoltest, l’agente della Polizia di Stato fuori servizio che questa mattina a Milano, alla guida della sua auto, ha investito sulle strisce un 25enne morto poi in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.40 nella zona est della città, in via Adelchi. Secondo gli accertamenti della polizia locale, coordinata dal pm di turno Maurizio Ascione, l’auto viaggiava ad alta velocità quando ha investito la vittima.

Il poliziotto, anche lui di 25 anni, dopo aver travolto il ragazzo, si è fermato per prestare i primi soccorsi e ora si trova ai domiciliari.

