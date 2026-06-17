La carta d’identità cartacea sarà valida anche successivamente al 3 agosto come invece era stato previsto da una circolare del ministero dell’Interno di febbraio. 

Il Consiglio dei Ministri con un decreto legge approvato ieri ha modificato il termine di efficacia: le carte d'identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, «per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi».

In attesa del rilascio della carta d'identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio.

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata