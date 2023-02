Al termine di due giorni di camera ardente in Campidoglio, con centinaia di persone comuni a rendere omaggio a Maurizio Costanzo – morto venerdì a 84 anni –, oggi sono in programma i funerali solenni del giornalista e presentatore tv, disposti dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Le esequie si terranno alle 15 nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma.

Sabato e domenica tantissime persone hanno affollato la sala della Promoteca per l'ultimo omaggio al conduttore televisivo, tra lacrime, commozione e qualche inusuale richiesta di selfie alla vedova Maria De Filippi. Molti vip hanno voluto salutare per l’ultima volta Costanzo, da Fiorello a Mara Venier, da Valerio Mastandrea a Lino Banfi. Presenti anche esponenti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’ex presidente della Regione del Lazio Nicola Zingaretti e gli ex primi cittadini Francesco Rutelli – giunto insieme alla moglie Barbara Palombelli – e Virginia Raggi.

(Unioneonline/F)

