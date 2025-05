In corso a Pennapiedimonte (Chieti) le ricerche di due dei quattro Vigili del Fuoco dispersi da ieri sera quando, alle 19.35 circa, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Chieti è stata attivata per un intervento di soccorso finalizzato al recupero di quattro dispersi durante un'escursione in località Balzolo.

Due dei dispersi sono stati soccorsi dal personale del 118 e non sono in pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono ancora ricercati da parte di squadre specializzate per interventi in ambienti impervi.

Le ricerche sono proseguite tutta la notte e sono tuttora in corso, sebbene rese particolarmente difficoltose a causa della conformazione morfologica del luogo: sono condotte da personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico, e da ulteriori unità provenienti dalle regioni limitrofe.

I quattro stavano facendo una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte.

Nella zona sono presenti carabinieri, polizia e Guardia di Finanza. Fin dalla serata di ieri, su disposizione del Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, è stato attivato il Centro per il coordinamento soccorsi, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco di Chieti, del 118, dell'Agenzia regionale di protezione civile, oltre ai militari dell'Ufficio documentale di Chieti ed al 9/o reggimento Alpini dell'Aquila.

