Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di un’escursione.

I corpi sono stati trovati dai soccorritori, ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico.

I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante un’escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. Gli altri due erano stati soccorsi e non sono in pericolo di vita.

