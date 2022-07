Si chiamava Fabio Cappai ed era di origine sarda il ragazzo di appena 23 anni ucciso a coltellate ieri sera a Castel del Rio, nel Bolognese.

Il giovane si era trasferito con la famiglia, lavorava come operaio in un’azienda della vallata ed era molto conosciuto e ben voluto in paese. Un ragazzo volenteroso, così lo descrive chi lo conosceva, secondo di tre fratelli.

L’aggressione mortale è avvenuta in un punto riparato del centro “Marco Simoncelli”, dove si trovano anche impianti sportivi. Sarebbe scoppiata per futili motivi: una battuta, un’innocente presa in giro. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno potuto solo constatare la morte di Cappai.

Per il delitto c’è un sospettato, un minorenne di 17 anni residente in un comune limitrofo. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura per i minorenni di Bologna, guidata da Silvia Marzocchi. All’episodio avrebbero assistito anche altri ragazzi, ma i sospetti degli inquirenti si sono concentrati subito sul 17enne.

Martedì l’autopsia sul corpo di Cappai.

“Siamo tutti letteralmente sconcertati e addoloratissimi, è come se fosse successo a un nostro fratello, è un momento di grande tristezza e dolore”, così il sindaco Alberto Baldazzi esprime lo stato d’animo del paesino di appena 1.200 abitanti.

“Domani sera alle 21 davanti alla chiesa - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune - si svolgerà una fiaccolata in memoria del nostro amico e compaesano Fabio che questa notte ci ha lasciati. Al rientro verrà recitato un breve rosario”.

