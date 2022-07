Un giovane di 23 anni è stato aggredito a morte poco prima di mezzanotte a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull'Appennino imolese.

Tutto sarebbe avvenuto dopo una lite in strada forse nata per motivi banali. Il 23enne è stato accoltellato a un fianco in un parco giochi. Il presunto aggressore sarebbe un ragazzo minorenne, residente in un paese vicino, già fermato.

Sul posto 118, il medico legale e la sezione scientifica dell'Arma oltre al nucleo investigativo.

Sono in corso indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Bologna, guidata dalla procuratrice Silvia Marzocchi. Al momento si stanno valutando provvedimenti nei confronti del 17enne. L'autopsia è fissata per martedì.

(Unioneonline/D)

