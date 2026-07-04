«In questi quattro giorni ho sentito tantissimo questo palio perché c’era solo un risultato da raggiungere. E penso sia il più importante della mia carriera».

Sono le parole di Giovanni Atzeni detto “Tittia” rilasciate ai cronisti durante i festeggiamenti dopo la vittoria in piazza del Campo con i colori dell’Aquila. Una vittoria storica per la Contrada che non vinceva dal lontano 1992 e che porta il fantino originario di Nurri alla dodicesima Carriera vinta e a due lunghezze dal record di Aceto.

«Il rapporto con l’Aquila arriva da lontano – ha detto davanti ai microfoni – da quindici anni, mi hanno sempre aspettato e sostenuto». I ringraziamenti di Tittia vanno «alla Contrada, alla mia famiglia, ai miei genitori. Un abbraccio a tutta la Sardegna e a Nurri dove staranno sicuramente festeggiando».

(Unioneonline/A.D)

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