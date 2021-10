È morto questa mattina in ospedale il 24enne che nella notte, nel corso di un litigio, è stato accoltellato in centro a Barletta. Il giovane sarebbe stato raggiunto da un unico fendente all’addome al culmine di un litigio con alcuni sconosciuti che era iniziato fuori da un locale ed è proseguito in piazza Duomo.

Immediatamente soccorso, il ferito è stato trasportato al Dimiccoli di Barletta, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico ma tutto si è rivelato inutile.

Sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e identificare l'aggressore.

(Unioneonline/s.s.)

