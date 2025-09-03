Aggredita e ferita a colpi di coltello in strada, mentre portava a passeggio il cane.

È accaduto a Sottomarina di Chioggia a una donna – una turista di nazionalità tedesca, di circa 30 anni, - ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Non sarebbe però in pericolo di vita.

L’aggressione intorno alle 23. Sul posto – dopo l’allarme - sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della donna – in vacanza a Chioggia assieme al compagno e al figlio piccolo – e che nelle ore successive hanno fermato il presunto responsabile. Il sospettato è un giovane di 25 anni, con problemi di natura psichiatrica.

La donna ha raccontato di aver notato una persona con il capo coperto da un casco che la fissava e che all'improvviso, senza una ragione, l'ha raggiunta e aggredita colpendola più volte con un coltello nella parte superiore del corpo e alle mani.

Poi l'aggressore è fuggito in sella ad una moto, mentre la vittima è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi dal 118.

(Unioneonline)

