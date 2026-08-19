Un ottantenne sardo, Pietro Scintu, è stato fermato oggi in Calabria con l’accusa di aver ucciso la moglie.

Carmela Bifano, 72 anni, madre di un figlio, è stata uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, probabilmente con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell’area urbana di Corigliano, nel Cosentino.

A lanciare l’allarme era stato proprio il marito, che ha cercato di depistare le indagini. Nel tardo pomeriggio ha allertato le forze dell’ordine dicendo di aver trovato il corpo della donna riverso a terra con delle ferite alla testa, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.

Ma i sospetti degli inquirenti si sono subito concentrati su Scintu, che aveva passato le ore precedenti con la moglie nell’agrumeto della coppia.

Gli investigatori della Polizia del Commissariato dell'area urbana di Rossano e della Squadra mobile di Cosenza, dopo i primi accertamenti, lo hanno quindi portato in commissariato e stamani, al termine di un lungo interrogatorio, è scattato il provvedimento di fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

L’autopsia dovrà ora accertare la causa del decesso, mentre i rilievi della Polizia scientifica sul luogo del ritrovamento del corpo non sono ancora terminati.

(Unioneonline)

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