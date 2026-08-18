Il mondo del cinema piange la scomparsa di Fulvio Lucisano: il celebre produttore è morto a Roma all’età di 98 anni.

A darne conferma è stata la figlia Paola, che con la sorella Federica ne ha raccolto l'eredità artistica, in un post in cui scrive: «Riposa in pace Papà».

Fulvio Lucisano con Enrico e Carlo Vanzina (foto Ansa)

Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi della sua lunga carriera alla fine degli anni '40 all'Istituto Luce. Nel 1958 ha fondato la Italian International Film, contribuendo allo sviluppo del cinema popolare e d'autore.

Tra i tantissimi titoli prodotti “Ricomincio da tre”, “Il grande cocomero”, “Ninfa plebea”, “Notte prima degli esami”.

(Unioneonline)

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