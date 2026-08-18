È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l’ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato dalla Procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata in Corte di assise a Forlì per il 15 ottobre.

Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85enne deceduta il 25 novembre 2025, i cui familiari sono assistiti dagli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli: è l'omicidio per cui Spada si trova in carcere con misura cautelare. Per altri cinque morti contestati le indagini sarebbero ancora in corso. Spada è difeso dagli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi.

«Il decreto di giudizio immediato apre finalmente il processo davanti alla Corte d'Assise, ed è quanto attendevamo – le parole dei legali dell’anziana deceduta –. Le persone offese si costituiranno parte civile e affronteranno il dibattimento senza esitazione alcuna: gli elementi raccolti dagli inquirenti sono di eccezionale consistenza e non temiamo in alcun modo il vaglio dell'aula. Confidiamo che il processo restituisca a Deanna Mambelli e ai suoi familiari la verità che meritano».

(Unioneonline)

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