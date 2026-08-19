Trauma cranico ma notte tranquilla per Tittia: il fantino resta in ospedale per accertamentiI medici rassicurano sulle condizioni di salute di Giovanni Atzeni dopo la paurosa caduta in piazza del Campo
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In miglioramento le condizioni del fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, che resterà però ricoverato, in osservazione, all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo la caduta al termine del Palio dell'Assunta che si è aggiudicato in sella al cavallo Anda e Bola.
Dall'ospedale rassicurano sulle condizioni di Tittia, che ha trascorso una "notte tranquilla", ma deve restare ricoverato per gli accertamenti necessari almeno altre 24 ore.
Nella caduta, avvenuta pochi metri dopo aver conseguito la sua 13esima vittoria in piazza del Campo, ha riportato un trauma cranico. Mentre in piazza esplodevano i festeggiamenti della contrada del Nicchio, vittoriosa nel Palio, il fantino veniva portato via in barella.
(UNioneonline)