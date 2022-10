Un 25enne residente a Campogalliano, in provincia di Modena, ma originario della Sardegna, è stato condannato a quattro anni e otto mesi per tentato omicidio.

Il giovane nel dicembre scorso aveva ferito a colpi di coltello una escort: i due si erano conosciuti sul web, su una piattaforma di incontri a pagamento.

La ragazza lo aveva raggiunto a casa, ma quando si è trattato di pagare il cliente ha iniziato a fare storie sul prezzo: il litigio si è fatto ben presto molto acceso, e così il 25enne ha afferrato un coltello colpendola alla schiena e al fianco. Quattro o cinque pugnalate che per fortuna non hanno colpito organi vitali.

“Non avevo i soldi per pagarla, sono entrato nel panico”, ha detto ai carabinieri che l’hanno arrestato.

L’uomo è in questo momento in carcere, dopo che il giudice ha rifiutato la richiesta avanzata dalla difesa di scontare gli arresti domiciliari a casa del padre in Sardegna.

(Unioneonline/D)

