Niente patteggiamento per il 24enne sardo che, nei giorni di Natale dell’anno scorso, avrebbe accoltellato una escort a Campogalliano, nel Modenese.

Apparso in aula ieri, si è visto rifiutare la proposta di patteggiamento da parte del giudice nonostante un parziale accordo tra accusa e difesa. Ora gli atti tornano in Procura.

La vicenda risale a qualche mese fa. Una sera il giovane ha contattato una prostituta con la quale aveva pattuito il prezzo di una prestazione. Secondo quanto riporta la stampa locale, la ragazza – arrivata nell’abitazione del cliente – avrebbe chiesto il pagamento in anticipo ma lui non avrebbe avuto il denaro. Quindi il litigio, con lei che lo riempie di insulti per averle solo fatto perdere tempo. Alla fine il sardo reagisce e, nella ricostruzione della Procura, afferra un coltello e le sferra 4 o 5 fendenti raggiungendola al torace e ferendola in modo grave. Per fortuna senza lesione di organi interni.

Scattate le indagini, il giovane viene arrestato con l’accusa di tentato omicidio e finisce al carcere di Sant’Anna.

