Tre migranti di origine marocchina, di 21, 22 e 24 anni, senza permesso di soggiorno in Italia, sono stati arrestati dalla polizia nel Catanese per violenza sessuale nei confronti di due giovani turiste ungheresi.

Agenti delle Volanti della Questura li hanno bloccati su un Van che è stato trovato grazie al localizzatore del cellulare di una delle vittime attivato dalle amiche che avevano segnalato la scomparsa al 112.

Le due turiste avevano accettato un passaggio dai giovani, che non conoscevano, per tornare al loro B&b, ma i tre le hanno portate in un luogo isolato costringendole a subire atti sessuali.

In cinque ragazze avevano trascorso la serata assieme, il gruppo si è separato quando le due hanno accettato il passaggio dagli sconosciuti. Quando le amiche non le hanno viste rientrare hanno allertato le forze dell’ordine, che grazie al gps le hanno trovate a Paternò. I tre giovani le avrebbero costrette ad assumere cocaina e le avrebbero costrette a subire atti sessuali, uno stupro che non si è del tutto concretizzato solo grazie all’arrivo degli agenti.

