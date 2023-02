Esattamente 10 anni fa Joseph Ratzinger dava la sua ultima benedizione dal balcone che affaccia su piazza San Pietro, poi si ritirava a vita privata a Castel Gandolfo, diventando così il primo Papa emerito della storia del Vaticano.

Benedetto XVI è stato il primo Pontefice dimissionario dell’era moderna e l’unico che, dopo la rinuncia all’ufficio, ha utilizzato il titolo di Papa emerito.

L’annuncio lo aveva dato 17 giorni prima, l’11 febbraio 2013, parlando ai cardinali riuniti per il Concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione di alcuni beati. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e motivata con il suo stato di salute.

«Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino», aveva detto in latino.

Papa Francesco e il Papa emerito (Ansa)

«Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato».

Il suo pontificato è durato 7 anni e 9 mesi, e quell’annuncio ha portato molti fedeli che su di lui erano scettici a rivedere anche il lato umano del Pontefice. Quel 28 febbraio ha salutato i fedeli per l’ultima volta con queste parole: «Sono semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora, con il mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell’umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme con il Signore per il bene della Chiesa e del mondo».

Le sue dimissioni apriranno il Conclave che il 13 marzo 2013 porterà all’elezione di Jorge Mario Bergoglio, che prende il nome di Papa Francesco ed è ancora oggi in carica. Joseph Ratzinger è morto il 31 dicembre del 2022.

