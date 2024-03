Si celebra oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid.

Proprio il 18 marzo di 4 anni fa, i camion militari carichi di bare uscirono per la prima volta dal cimitero monumentale di Bergamo per raggiungere altre città italiane che, in quei giorni, diedero la loro disponibilità ad accogliere i tanti defunti bergamaschi destinati alla cremazione che gli impianti di Bergamo, seppur funzionanti a pieno regime, non erano più in grado di garantire.

Una scena drammatica che resterà per sempre nella memoria.

Il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli saranno a Bergamo accanto al sindaco Giorgio Gori per partecipare alla commemorazione che si terrà al cimitero monumentale di Bergamo, città simbolo di quel tragico momento storico.

In quattro anni sono state oltre 196.400 le vittime del Covid in Italia, nel mondo oltre sette milioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata