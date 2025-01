È stata arrestata l’insegnante di sostegno che fu aggredita lo scorso novembre da un gruppo di genitori in quella che sembrava a tutti gli effetti una spedizione punitiva.

La donna è accusata di abusi sessuali su alcuni alunni della scuola media in cui prestava servizio.

La vicenda, avvenuta a Castellammare di Stabia, era salita alla ribalta lo scorso novembre appunto, quando circa 30 genitori si recarono nell’istituto per “farsi giustizia”, aggredendo la prof, che riportò un trauma cranico. I figli (tutti sotto i 14 anni) avevano raccontato infatti di incontri in luoghi appartati con la donna, 40 anni, che avrebbe mostrato ai ragazzi video pornografici e avrebbe tenuto comportamenti a sfondo sessuale.

Da quell’episodio sono partite le indagini. E quelle che in un primo momento sembravano illazioni, dunque, evidentemente non lo erano. Dalle indagini svolte dai carabinieri infatti è emerso che la donna avrebbe anche creato un gruppo social con alcuni alunni in cui trattava solo argomenti di carattere sessuale. Sei i minori coinvolti, e sono state determinanti le loro testimonianze, oltre all’analisi dei file audio estratti dai cellulari dei ragazzini stessi e della docente.

La donna, a partire dal mese di ottobre del 2023, in qualità di insegnante di sostegno di uno degli alunni coinvolti ma alla quale di fatto venivano affidati anche gli altri studenti, avrebbe sottoposto i ragazzi a numerose condotte di carattere sessuale. In particolare, i giovanissimi sarebbero stati portati durante l'orario scolastico (con la scusa di impartire loro ripetizioni) in un'aula riservata della scuola, dalla 40enne soprannominata "la saletta", nella quale la docente avrebbe ripetutamente mostrato loro materiale video pornografico, intavolato continui discorsi di esplicita natura sessuale. In alcune circostanze - sempre da ciò che sarebbe emerso dal lavoro degli inquirenti - i giovani sarebbero stati spinti a scambiarsi atti sessuali e in una circostanza l'insegnante avrebbe avuto un rapporto con uno degli alunni.

La donna è stata portata nel carcere femminile di Benevento, i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura. La docente è accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne.

