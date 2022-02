Un ex professore di 51 anni residente nella provincia di Bari è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ed estorsione aggravata nei confronti di un alunno minorenne.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e riguardano un episodio avvenuto nel 2016, quando l’uomo insegnava diritto in una scuola superiore della provincia di Potenza.

Ha invitato l’alunno nella sua abitazione per aiutarlo a colmare le lacune in alcune materie. Ne ha carpito la buona fede e, nel corso di un successivo incontro, avrebbe abusato di lui, per poi pretendere che il ragazzo gli consegnasse la biancheria che indossava per asserite sue “ricerche” in campo medico.

Poche settimane dopo l’episodio il docente si è dimesso dall’incarico, ma ha continuato ad inviare messaggi Whatsapp al suo ex studente, chiedendogli settimanalmente di inviargli proprie immagini o video a contenuto sessuale e ottenendoli sotto la minaccia di divulgare quanto era già in suo possesso. Col passare del tempo ha iniziato, sempre con la stessa minaccia, a pretendere anche soldi, arrivando ad estorcere al giovane 3.600 euro.

Dall’indagine è stato ricostruito che il docente nello stesso anno carpì la buona fede di un altro alunno, che tuttavia si rivolse ai genitori e lo denunciò, portando così alle dimissioni. E altri episodi simili avvenuti tra il 2006 e il 2009 lo vedono condannato nella Bergamasca.

(Unioneonline/L)

