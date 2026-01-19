Baci sul collo e sulle guance, contatti fisici forzati e incontri in luoghi isolati della scuola.

Un 28enne di una scuola media di Castelnovo di Sotto (RE) avrebbe commesso degli abusi sessuali su otto alunne minorenni, approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. A denunciare l’accaduto sono state proprio le alunne, tutte di età inferiore ai 14 anni, che si sono confidate con alcuni docenti.

L’uomo, che è stato immediatamente sospeso per un anno dal pubblico servizio, è attualmente indagato per violenza sessuale aggravata e continuata. Nei suoi confronti è scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e divieto di uscita nelle ore serali, come chiesto dalla Procura di Reggio Emilia.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata